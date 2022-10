Tot 15 maanden cel voor winkeldieven die 74 zakjes cashewnoten buitmaakten in supermarkt

S.I. kon op die manier nog aan enkele andere feiten gelinkt worden. Op 25 maart ging hij in de MediaMarkt in Kortrijk aan de haal met een iPhone ter waarde van 895 euro. Op 11 februari had hij al z’n meest opvallende buit gemaakt in een Aldi in Gent. Hij passeerde daar zonder te betalen de kassa met 74 zakjes cashewnoten op zak en 2 diepvrieszakken. In Lebbeke, tot slot, had hij op 28 december 2021 ook al enkele flessen sterke drank gestolen in een Lidl in Lebbeke. De man kreeg voor zijn betrokkenheid bij de feiten dinsdagmorgen 15 maanden cel. Z.P. kreeg voor z'n aandeel in het ene feit in Brugge 12 maanden cel met uitstel.