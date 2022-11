Tot 15 maanden cel voor koppel parfum- en handtasdieven

Senah B. en Younes E. probeerden op 30 april dit jaar toe te slaan in de Inno in Brugge. De Brugse politie was op dat moment in burger aan het patrouilleren in het kader van de strijd tegen gauwdiefstallen. Het koppel was hen al opgevallen en de agenten besloten hen in de gaten te houden. Bij het verlaten van de Inno-winkel werden B. en E. staande gehouden. In hun dieventas bleken twee gestolen handtassen en een lingeriesetje te zitten.