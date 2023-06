Tot 10 maanden cel voor slagen na verdwijning van gsm

Hoe Paul Gheysens tijdens ‘golfoorlog’ in Knokke steeds meer weerstand krijgt: “Deze plannen zijn waanzin”

De West-Vlaamse zakenman Peter Taffeiren krijgt steun in zijn strijd tegen de golfplannen van Paul Gheysens in Knokke. Drie natuurverenigingen verenigen zich – naar eigen zeggen gesteund door omwonenden – tegen de bouw en trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Met dit megaproject dreigen de Knokse polders binnenkort alleen nog in geschiedenisboeken te bestaan.” Of de natuurverenigingen een kans maken? Dat is af te wachten. Maar alvast één ervan heeft ervaring met heikele dossiers. Vraag dat maar aan Club Brugge.