Toerisme in Brugge herstelt zich na corona, zélfs de Britten steken het Kanaal over... “Maar wat zal de oorlog in Oekraïne teweegbrengen?”

BruggeMeer animo in de stad, vaak volle parkings en een quasi volgeboekt paasweekend: de toeristen in Brugge zijn stilaan terug. “Nog niet zoals voor de coronacrisis, maar we merken wel een stevige heropleving”, zegt Dimitri Thirion van de overkoepelende hotelvereniging. Toch heerst er ook voorzichtigheid. “De oorlog in Oekraïne en het duurdere leven zullen een impact hebben”, denkt koetsier Mark Wentein.