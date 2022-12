Timothy Inghelbrecht gevierd voor 25 jaar in Feestcomité Sint-Kruis: “Mensen bij elkaar brengen, daar draait het om”

Halfweg september organiseert het Feestcomité jaarlijks een kermisweekend. “Daar is een jaar werk aan”, zegt Ingelbrecht. “Maar dat is het ook waard: kermissen zijn nog altijd de cement van het dorpsgevoel. Jong en oud komen er graag naartoe, omdat ze er elkaar ontmoeten. Daarom ook houden we die organisatie telkens weer gratis. De combinatie van kermis, rommelmarkt, optredens en kortingen bij handelaars werkt ook echt.” Timothy kwam als jonge gast bij de organisatie terecht, iets wat je steeds minder vaak ziet. “Ik ging toen in Sint-Kruis naar school en raakte geïnteresseerd om mee te werken aan die organisatie. Dat begon bij het verplaatsen van hekken tot de functie die ik er nu vervul. We merken dat het steeds moeilijker wordt om jongeren warm te maken voor zo’n Feestcomité. Dat is jammer, want het zou jammer zijn mochten die tradities verdwijnen.”