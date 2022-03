Tientallen supporters komen Miguel Van Damme eren: "Ooit nog keepertraining van hem gekregen én spreekbeurt over hem gegeven”

En of Miguel Van Damme (28) harten heeft veroverd. Aan het Jan Breydelstadion in Brugge stroomden dinsdagavond tientallen mensen toe. Zij kwamen allemaal het rouwregister tekenen. Sommigen legden een bloemetje neer, anderen staken een kaarsje aan. De sfeer was sereen en hartelijk. Voor deze ene keer werd zelfs een blauw-zwarte sjaal verdragen. “Kleur speelt hier even geen rol”, vat een supporter het kort samen.

Boezemvrienden komen na eigen training

En leeftijd evenmin. Bij de jongste van het pak: Matteo Dejaegher (12) en zijn beste vriend Thibau Boelens (12). Ze voetballen allebei bij Excelsior Zedelgem, maar stonden er op om na hun eigen training naar Brugge te komen. En daar zorgde taxi Mama uiteraard voor. “We hebben allebei iets in het rouwregister geschreven”, zeggen de vrienden. “We hebben hem bedankt voor alles en gezegd dat we hem een echte strijder vinden. We hebben hem helaas enkel op het trainingsveld kunnen zien. Maar hij was altijd heel erg vriendelijk en vroeg hoe het met ons ging. We waren dus allebei heel grote fan van hem.”

De twee jongens zaten ’s morgens op school en kregen het nieuws pas ’s middags te horen. “En we zijn er toch heel hard van geschrokken. Natuurlijk wisten we dat hij ziek was. Maar het blijft toch een klap”, zeggen de vrienden.

Rode rozen voor Miguel

Hetzelfde verhaal bij Bram Lamote (18) uit Sijsele. Hij zakte samen met heel wat kameraden van supportersbewegingen Cheeky Green Boys en Vak 213 naar het stadion af. Heel wat van hen hadden een rode roos bij. Voor Bram kwam het nieuws dinsdagmorgen extra hard aan. “Het laatste jaar dat Miguel in Maldegem speelde, kreeg ik keepertraining van hem”, vertelt hij. “Dat moet zo’n acht jaar geleden zijn. Hij was altijd heel erg begaan met ons.”

Volledig scherm Bram Lamote (18) kreeg zelf ooit keepertraining van Miguel Van Damme. © tlg

Toen Bram een tijdje geleden op school een spreekbeurt moest geven twijfelde hij dan ook niet. “Ik hield die over Miguel”, vertelt hij. “En ik heb nog een hele tijd via Messenger met hem gepraat en vragen gesteld. Hij vond dat allemaal geen probleem. Het was echt een topkerel. Toen ik het nieuws vanmorgen hoorde, werd ik meteen stil. Ik moest daarna nog een examen afleggen. Dat is gelukt, maar Miguel spookte toch vaak door mijn hoofd.”

Het rouwregister blijft momenteel liggen aan het secretariaat van Cercle Brugge.

Volledig scherm Supporters groeten Miguel Van Damme © tlg

Volledig scherm Supportersverenigingen groeten samen Miguel Van Damme. © tlg