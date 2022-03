Tieners kopen een kerk en laten er Johnny Logan en Regi optreden: “Te jong om te ondernemen? Het is ons met de paplepel meegegeven”

BruggeDe Brugse Heilige-Familiekerk, is verkocht aan de broers Zowie (19) en Mon (18) Hayen, uitbaters van de vlakbijgelegen horecazaak Uilenspiegel. De tieners hebben er grootse plannen mee, want de kerk wordt een concerttempel met de komende maanden optredens van Johnny Logan, Helmut Lotti, Boef en Regi. “Brugge snakt naar dit concept”, zeggen ze.

De Heilige-Familiekerk dateert uit 1904 en is dus eigenlijk een vrij jonge kerk. Het gebouw in ‘t Bilkske, een zijstraat van de Langestraat, heeft een oppervlakte van 250 vierkante meter. Begin 2015 zag de toenmalige bisschop van Brugge Jozef De Kesel geen toekomst meer voor de parochie Heilige Familie. Toen werd het kerkgebouw ook aan de eredienst onttrokken. Drie jaar later kocht de eigenaar van de nabije kledingzaak Lilola het gebouw met de bedoeling er appartementen en een feestzaal onder te brengen, maar die plannen gingen niet door.

Corsendonk

Sinds kort is de kerk in handen van Zowie en Mon Hayen, ook al de uitbaters van brasserie Uilenspiegel, een beetje verderop. Zij zien brood in een feest- en concertzaal. Het gebouw wordt momenteel dan ook volledig klaar gemaakt om er vanaf eind april al de eerste optredens te organiseren. “We werken onder meer samen met brouwerij Corsendonk die z'n naam verleent aan deze concerttempel voor 220 mensen”, zegt Zowie Hayen, die zichzelf een jonge Brugse ondernemer noemt. “We zijn dan wel jong, maar niet gek. Het ondernemersbloed zit in de familie. Zowel mijn vader als grootvader hebben het mij met de paplepel meegegeven.”

Driegangenmenu

De investering in horecazaak Uilenspiegel, ruim een jaar geleden, was een risico in coronatijd. “Maar we hebben goed gedraaid. De zaak ligt op een schitterende locatie aan de reien. Daar zijn we zoetjes aan met formules gestart waarbij de gasten een driegangenmenu kunnen combineren met een optreden. Die optredens komen nog veel meer tot hun recht in deze kerk. Het is een prachtige locatie om concerten te geven. Op termijn zullen we de zaal ook als evenementenlocatie voor huwelijken of bedrijfsfeesten aanbieden.”

Volledig scherm De optredens, met grote namen als Johnny Logan, staan al geafficheerd. © Benny Proot

Grillhouse

De geplande optredens zijn al niet de minste. Dit jaar nog komen onder meer Johnny Logan, Raymond van het Groenewoud, Mama’s Jasje, Helmut Lotti en de Gibson Brothers langs. Ook de Nederlandse rapper Boef en de combinatie Regi & Camille, de winnares van The Masked Singer, staan geprogrammeerd. “We bieden zowel voor een ouder als een jong publiek muziek aan. Het is een onontgonnen gebied in Brugge. Deze stad snakt naar zo’n concept.”

Dat is niet alles: de broers kochten er ook het leegstaande café Brouwershof bij. Daar zullen ze later dit jaar een grillhouse van maken, met de nieuwe naam Uilennestje. De feestzaal in de kerk wordt verhuurd onder de naam Kerkuil.