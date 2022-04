Tiener die man in Brugge in coma sloeg, gebruikte xanax: “Die pillen worden stilaan een klassieker onder jongeren”

Brugge Brugs Stations­plein is extra locatie voor 820ste Meifoor: “Na twee verloren edities moet 2022 een knaller van formaat worden”

Het Beursplein is geen plein meer en het Koning Albert I-park een halve werf, dus wijkt de Brugse Meifoor straks uit naar het Stationsplein om er extra foorkramers te posteren. De grootste kermis van de regio rekent op 90 attracties, gespreid over vier locaties. “Zelfs tijdens de oorlogsjaren ging de kermis altijd door. Die twee coronajaren willen we met een knaleditie vergeten", zegt foorkramer Guido Herman.

20 april