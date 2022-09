Tiende editie van Kookeet officieel op gang getrokken: “Dankzij de rust kunnen de bezoekers meer genieten van de degustatie dan vroeger”

Brugge Brugse winkeliers nemen massaal maatrege­len tegen hoge energiekos­ten: “Maar als ik de voordeur dicht doe, denken de klanten dat we gesloten zijn”

De torenhoge prijzen voor elektriciteit en gas nopen de Brugse winkeliers tot maatregelen. Van het doven van de avondlijke verlichting in de etalage tot het installeren van een elektrisch vuurtje aan de kassa: de Brugse zaakvoerders in de Sint-Jakobsstraat en Ezelstraat zijn inventief. Wij trokken op pad in de ‘hipste’ winkelstraat van de stad.

21 september