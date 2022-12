Tien maanden cel voor dief die vrouw 1.330 euro afhandig maakt op Brugse rommelmarkt

Brugge BINNENKIJ­KER. De Zomere, één van de alleroud­ste Brugse huizen, opent als bed and breakfast: “Dit was ik aan de geschiede­nis verschul­digd”

Bijna verscholen in de Oude Zomerstraat, in vogelvlucht op amper enkele tientallen meters van het Belfort en met een indrukwekkend zicht op de drie Brugse torens, opent Huis De Zomere binnenkort als woning met vijf gastenkamers. Eigenaar Frederik Broes (57) werkte zich danig in het zweet om van één van de vijf oudste huizen in Brugge een pareltje te maken. “Ik heb er drie jaar aan gewerkt, maar ben megatrots op het resultaat", zegt hij. Kijkt u even mee.

