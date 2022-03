Tien dagen lang staat Brugs talent in de vitrine tijdens derde Brugotta Festival

Brugge Hoe de groene stoeltjes, nu al 700, Brugge hebben veroverd: “Van zodra de zon schijnt, komt iedereen genieten”

Drie jaar geleden verschenen ze voor het eerst in het straatbeeld, naar het voorbeeld van wereldsteden als New York en Parijs: groene stoeltjes in de Brugse parken. Dit jaar zijn ze zelfs talrijker dan ooit, met 700 ‘zitjes’ op 25 plaatsen. “Soms vinden we er eentje in de reien, ja", zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Maar de kostprijs van een nieuw exemplaar weegt niet op tegen de voordelen van zo’n stoeltje.”

