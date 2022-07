Tien anderstalige nieuwkomers krijgen diploma ‘Ta(a)lent’ na opleiding voor arbeidsmarkt

Ta(a)lent is een project dat van start ging in 2011 dankzij de samenwerking van vzw Vokans en de dienst Trajectbegeleiding van OCMW Brugge. Het voornaamste doel is om anderstalige nieuwkomers in Brugge en omstreken zelfredzaam te maken op de arbeidsmarkt. “De tien cursisten volgden een opleiding Nederlands om hun taalvaardigheid te verbeteren”, zegt voorzitter Pablo Annys (Vooruit). “Deze verworven taalkennis kunnen ze dan toepassen op de werkvloer bij diverse stageplaatsen.” Dat deden ze onder meer bij basisschool Het Kleurenpalet, chocoladefabriek The Chocolate Line of in kinderopvang Mariawende.