Thijs (40), Debora (39) en zoontje (2) zijn alles kwijt na zware brand: “Zelfs ons huis zullen we wellicht moeten slopen”

“Wat er precies is gebeurd? We weten het niet. En we zullen het misschien nooit weten.” Thijs Vanhaverbeke (40) en zijn gezin bekomen bij familie van de verwoestende brand die zondagavond hun woning in Sint-Michiels bij Brugge vernielde. Samen met hun zoontje Matteo (2) blijven ze wel strijdvaardig. En beseffen ze dat het nóg slechter had kunnen aflopen. Want een uurtje voordien lag de peuter boven nog te slapen. Vrienden en familie zijn ondertussen een grote steunactie gestart.