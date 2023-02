The Vaccines, Slow Crush en Shame krijgen plaatsje op affiche van Cactusfestival

Sinds ze in 2011 met hun debuut ‘What Did You Expect From The Vaccines’ twaalf hits op één album persten, zijn de Britse gitaarrockers van The Vaccines het geheime wapen van elk festival dat zijn publiek graag uit de bol ziet gaan. Op zaterdag 8 juli staan ze exclusief op Cactusfestival. Een dag later komt Shame, de punky braniemakers uit Londen, naar het Minnewaterpark. Op ‘Food for Worms’, de nieuwe plaat die volgende week verschijnt, stapt Shame voor de eerste keer weg van hun postpunkfundamenten.