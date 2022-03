‘The Beast’, de grootste obstakelrun ter wereld, komt naar Brugge

The Beast is 272 meter lang en gaat tot maximaal 8 meter hoog. Volgens het World Guinness Book of Records is dit de grootste obstakelrun ter wereld. De opblaasbare speeltuin is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Eerder konden fans van het gevaarte de obstakelrun al vinden op Tomorrowland. Dit jaar kan je The Beast enkel bewonderen in Brugge, in het paasweekend van 16, 17 en 18 april. Een ticket kost 10 euro in voorverkoop en 12 euro ter plaatse. The Beast is drie dagen lang toegankelijk van 10 tot 22 uur.