‘The Battle of Bruges' gaat op zoek naar Brugse kampioen Street Skateboarden

Brugge/Knokke-Heist Simon (18) op klaarlich­te dag overvallen in hartje Brugge: “Ze haalden machete en vuurwapen boven. En waarom? Voor mijn oortjes...”

Een 18-jarige scholier is vrijdagmiddag het slachtoffer geworden van een gewapende overval in het centrum van Brugge. De tiener uit Knokke-Heist had net middagpauze toen hij in de schaduw van de Sint-Salvatorskathedraal werd bedreigd. De twee verdachten haalden daarbij een machete en vuurwapen boven. “Zo’n overval op klaarlichte dag is het laatste wat je verwacht”, zegt het slachtoffer.

1 april