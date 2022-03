Test- en vaccinatiecentrum in Brugge binnenkort in één gebouw: “Het is zéér rustig, dubbele huur betalen zou niet verstandig zijn”

BruggeDe coronacijfers in Brugge zijn de voorbije week gestegen van 500 naar 700 bevestigde besmettingen. Toch is er geen reden tot paniek, ziet ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Sterker nog: Brugge wil het testen en vaccineren binnenkort onder één dak organiseren. Nu worden nog twee aparte gebouwen vlakbij elkaar gehuurd. “Aan een definitieve sluiting denken we evenwel nog niet. We houden rekening met een algemene vierde prik tegen de wintermaanden”, zegt De fauw.

Het is opvallend kalm in het test- en vaccinatiecentrum van Brugge in het B-park. De stad Brugge huurt in het winkelcentrum twee aparte ruimtes, maar daar komt binnenkort verandering in. De huur voor het testcentrum is opgezegd. Als de Vlaamse overheid het licht op groen zet, wordt er op korte termijn getest en gevaccineerd onder één dak.

“Twee keer huur betalen was eigenlijk niet meer verantwoord", legt de burgemeester de beslissing uit. “De hoeveelheid mensen die nu per dag getest worden, hadden we enige tijd geleden nog per uur. Een groot verschil dus. In het vaccinatiecentrum is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Momenteel worden nog de laatste vierde prikken gezet bij de kwetsbare doelgroepen, maar ook daar is het héél rustig.”

Gescheiden organiseren

Aan een definitieve sluiting van het testcentrum zoals ze in pakweg Knokke-Heist deden, denken ze in Brugge evenwel niet. Al stelt er zich dan mogelijk wel een praktisch probleem. In principe mogen het testen en het vaccineren niet naast elkaar gebeuren. Daarom wachten ze in Brugge nog op een definitieve ‘ja’ van de Vlaamse overheid. Al verwachten ze weinig problemen. “Het is de bedoeling om het testen en vaccineren volledig gescheiden te organiseren”, aldus De fauw. “In de voormiddag zouden we bijvoorbeeld kunnen testen en in de namiddag vaccineren. Tussendoor zou alles dan helemaal ontsmet worden. In een ideaal scenario hopen we tegen het einde van de paasvakantie zo te kunnen werken."

Tot juni 2023

Het stadsbestuur houdt één winkelpand alleszins ‘open’ tot midden vólgend jaar. “Het huurcontract loopt tot juni 2023", aldus de burgemeester. “In principe zouden we dat vroegtijdig kunnen opzeggen, maar momenteel is dat niet de bedoeling. De pandemie is jammer genoeg nog niet helemaal over. De voorbije week is in Brugge het aantal besmettingen weer gestegen van 500 bevestigde gevallen tot 700. Niks om ons zorgen over te maken. Maar we houden er zeker rekening mee dat we tegen de wintermaanden opnieuw een algemene prikronde moeten organiseren voor een vierde dosis”, besluit De fauw.

