TERUG NAAR SCHOOL. Ontbijten en het jaar ‘inspringen’: zo doen ze dat in basisschool De Smalle

Brugge/Oostende/Blankenberge RECONSTRUC­TIE. Hoe een Somalische piratenko­ning het Belgische schip Pompei liet kapen. En hoe zijn ijdelheid hem naar een Belgische cel leidde

“I was a pirate, rebuilding of the nation”. Dat was de titel van de documentaire die in 2013 zou gemaakt worden over de Somalische piratenkoning Mohamed Abdi Hassan (64). In werkelijkheid ging het om een list van undercoveragenten om het brein achter de kaping van het Belgisch schip Pompei in 2009 te klissen. Tien bemanningsleden, onder hen een Oostendenaar en Blankenbergenaar, werden daarbij liefst 71 dagen lang gegijzeld. De piratenkoning werd uiteindelijk in Brugge berecht. Een driedelige reeks op Canvas blikt vanaf dinsdag terug op de zaak.

30 augustus