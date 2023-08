TERUG NAAR SCHOOL. Nieuwe Sint-Andreas-directeur Heidi (51) ziet leerlingenaantal boomen dankzij nieuwbouw: “De schoolfactuur houdt me bezig”

De ene wil nu al een aanpassing, de andere niet: zo denken politieke partijen over het nieuwe bussenplan in Brugge

Het nieuwe bussenplan was maandag aanleiding voor een geanimeerde discussie tussen de politieke partijen. Lang niet iedereen zit daarover immers op dezelfde lijn. Al sinds 1 juli is het nieuwe bussenplan in voege in Brugge, maar het nieuwe systeem zorgt al twee maanden voor beroering.