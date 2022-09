TERUG NAAR SCHOOL. De Geluksvogel start het nieuwe schooljaar met nieuwe directeur

Zeebrugge Boezem­vrien­den Jonas en Georges samen naar derde kleuter­klas

In heel Vlaanderen gingen de kinderen vandaag weer voor het eerst naar school. Voor sommigen was dat ook een blij weerzien met hun beste vrienden. Jonas en Georges zijn al vriendjes van toen ze nog peuters waren. Vandaag gingen ze naar de derde kleuterklas. Dat geeft Patsy Vermeulen mee aan onze redactie. “Op pad naar nog grote avonturen in de Roezemoes in Zeebrugge”, vertelt ze erbij.

12:49