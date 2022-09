Tattoo artiesten uit 17 landen verzamelen dit weekend in Brugge tijdens conventie: “Voor veel families is het een leuke uitstap om naar deze beurs te komen”

Zelf organiseert Gino 2 events in onze regio: Tattoo Sunday in Studiohall in Sint-Kruis en Needle & Ink in Oostkamp waar uitsluitend Belgische artiesten staan. Dit weekend ondersteunt hij Kim Kloeth die het initiatief nam voor de conventie in Brugge en eerder al in Brussel en Leuven gelijkaardige events organiseeerde. “Vroeger lieten de mensen op latere leeftijd een tatoeage zetten en nu merken we dat de jongere generatie ook al enthousiast is. De taboesfeer werd doorbroken en dat is natuurlijk positief. Het nadeel is wel dat je een wildgroei aan tattoo artiesten krijgt waaronder helaas ook sommigen die minder goede kwaliteit bieden”, zegt Gino. Momenteel ziet hij 2 duidelijke trends: een grote tatoeage op de volledige arm of de oudere stijl die terug opduikt waarbij mensen de volledige oppervlakte van hun arm of been in dezelfde stijl laten tatoëren met kleinere figuren. “Ik denk dat velen zich laten inspireren door de tatoeage van bekende voetballers.” Aan internationaal gezelschap geen gebrek hier in Brugge want de standhouders komen uit 17 verschillende landen waaronder het Verenigd Koninkrijk, Franrkijk, Sri Lanka, Turkije en de Verenigde Staten. Ben Vervotte van Clan Of Tusk in de Langestraat en Liesbeth De Stercke van Tradition Tattoo Studio in de Sint-Jacobsstraat spelen dit weekend een thuiswedstrijd.