Talrijke gemeenten in onze regio organiseren nieuwsjaarsdrink voor hun inwoners

In Brugge wordt vanaf 11 uur verzameld op de Burg. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) spreekt zijn nieuwjaarswensen uit en daarna geniet iedereen van een gratis in Brugge gebrouwen biertje of een fairtradefruitsap en een hapje. Een streetbandje zorgt mee voor de sfeer. In Beernem heeft de drink plaats op het kerkplein van Oostveld waar de gemeente alle aanwezigen trakteert tussen 10.30 en 13 uur. Bovendien ontvangt iedereen een gratis Beirebeker. In Oostkamp word je vanaf 10.30 uur verwelkomd op de OostCampus met pure Oostkampse bubbels en kan je proeven van de Oostkampse pralines. Om 11 uur geeft burgemeester Jan de Keyser (CD&V) een toespraak. Aansluitend kan je genieten van lekkere warme of koude drankjes of tegen betaling smullen van frietjes of aperitiefhapjes. Er is ook een kinderhoek met animatie voor de allerkleinsten.