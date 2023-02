't Is weer ‘Kisses from Bruges’-tijd: krijg lippenbalsem cadeau in 100 handelszaken in de aanloop naar Valentijn

“Om de mensen die in Brugge shoppen te bedanken, geven we hen graag een extraatje. Zo krijg je in heel wat handels- en horecazaken een ‘Kisses from Bruges’ lippenbalsem”, zegt schepen van Werk Pablo Annys (Vooruit). Een honderdtal zaken neemt deel aan de actie. “Met deze liefdevolle actie leggen we niet alleen de klanten in de watten, maar steunen we ook onze lokale handelaars. We maken deze campagne zichtbaar in de winkelstraten: kleurrijke affiches bij de deelnemende ondernemers en in de ondergrondse parkings zetten de actie letterlijk in de kijker.”