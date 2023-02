't Brugs Beertje bevestigt reputatie: wéér bij beste 10 biercafés van Vlaanderen

Er werden 3.937 stemmen uitgebracht voor de verkiezing van beste biercafé. Dat ‘t Brugs Beertje bij de beste van Vlaanderen hoort, weten ze in Brugge al langer. Ook in het verleden viel het café, dat ook bij toeristen enorm populair is, vaak in de prijzen. De gerenommeerde website Ratebeer.com verkoos ‘t Brugs Beertje een paar jaar geleden nog tot derde beste café ter wereld. In 't Brugs Beertje vloeit het bier dan ook rijkelijk uit de tapkraan of uit het flesje. Het gebeurt niet zelden dat stamgasten en toeristen nog voor het openingsuur, meestal rond 16 uur, staan aan te schuiven om binnen te mogen in ‘t Brugs Beertje in de Kemelstraat.