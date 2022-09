Synthetisch drugslab ontmanteld in Izegem: Tien personen gearresteerd

Zeebrugge/Gent Mensensmok­ke­laars die na dood 39 Vietname­zen veroor­deeld zijn, pleiten allemaal onschuldig: “Mijn cliënt spreekt zelfs geen Engels. Hoe kan hij dan die orders gegeven hebben?”

In het hof van beroep in Gent startte donderdag het proces tegen de mensensmokkelorganisatie die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van 39 Vietnamezen in het Britse Essex. De federaal procureur heeft opnieuw 15 jaar cel gevraagd voor de 45-jarige Vietnamees Vo Van Hong als leider van de mensensmokkelorganisatie. Ook zijn handlanger Long (46) moet voor het openbaar ministerie 10 jaar in de cel blijven zoals de correctionele rechter besliste in eerste aanleg.

