Sylvain Dhoest, de 'highwaykiller' die zes keer uit gevangenis kon ontsnappen: “Als tweejarige viel hij van de trap... toen is het foutgelopen”

“Onze baby lag gelukkig geen verdieping hoger te slapen”: pas gerenoveer­de woning van Maxim (33) en Niëmyh (32) verwoest na bliksemin­slag

“Een enorme knal en plots viel alle elektriciteit uit.” Een bliksem sloeg zondagavond in op de rijwoning van Maxim Denolf (33) en Niëmyh Verbrugghe (32) in Sint-Andries. Al had het koppel dat eerst zelf niet door. Pas toen een buurman op de deur kwam bonken, maakten ze zich uit de voeten met hun 11 maanden oude dochtertje Frances. Het dak van hun woning stond dan al in lichterlaaie. “De renovatie is nog maar net af”, zuchten de slachtoffers, voor wie intussen al enkele crowdfundings werden opgestart.