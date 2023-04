Subsidie voor wie activiteit in Zeebrugge organiseert: “We willen de cohesie versterken”

"Hij zit nochtans in het milieu van de Albanese maffia": Italiaanse buitenwip­per vraagt vrijspraak voor mensensmok­kel na eerdere veroorde­ling

Een 57-jarige Italiaan vraagt in de Brugse rechtbank de vrijspraak voor mensensmokkel. Volgens het parket zat Franco L. nochtans in het milieu van de Albanese maffia en stuurde hij in dat kader landgenoten uit om via de haven van Zeebrugge Albanezen richting het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.