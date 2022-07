Stukje Vlamingstraat heropent voor het verkeer: dit staat er nog op de planning

De werken zijn zo voorbij hun eerste van drie fasen. Bestrating en rioleringsstelsel in dit gedeelte van de straat zijn al volledig vernieuwd. Straatmeubilair en groen staan als volgende stap op de planning. In drie opeenvolgende fasen worden vervolgens de werkzaamheden in de rest van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam verdergezet.

“De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Vlamingstraat werden opgestart halverwege januari”, kijkt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) al even terug. “Een maand later kon de heraanleg van de Vlamingstraat tussen de Academiestraat en de Vlamingbrug plaatsvinden. Het einde van de heraanleg van fase 1 was voorzien voor 30 mei, maar door het weer en technische problemen en grondstoffen die niet konden geleverd worden, werden ze verlengd.”

Boomvakken

Een lelijke en verouderde straat met smalle voetpaden en asfalt werd vervangen door natuursteen en toegankelijke voetpaden. De aansluitingen tussen de nieuw geplaatste bestratingen en de bestaande, ter hoogte van de Academiestraat en Vlamingbrug, werden voorlopig uitgevoerd in asfalt. Tijdens latere fases worden ze afgewerkt. In het najaar worden de bomen geplaatst in de boomvakken ter hoogte van de voormalige Heilige Hartkerk, huisnummers 55 en 59.

Het concept van de Vlamingstraat wordt doorgetrokken bij de heraanleg van de Vlamingstraat en de Sint-Jorisstraat. De werken gaan verder na het bouwverlof. Volgend jaar rond deze tijd moet alles afgewerkt zijn.

