Studentenkoten zijn nog niet klaar, maar de Krachtbar wél: “En de pintjes kosten maar 1,80 euro”

Sint-Andries/Oostkamp/Loppem Litouwer opgepakt in Duitsland na inbraken­plaag in BMW's: man vecht veroorde­ling tot 30 maanden cel aan

Een 31-jarige Litouwer is eind vorig jaar in Duitsland opgepakt voor z'n betrokkenheid bij een reeks inbraken in BMW’s in Sint-Andries en omstreken. Norbertas M. kreeg eerder bij verstek 30 maanden cel, maar vecht die straf nu aan in de Brugse rechtbank.

2 mei