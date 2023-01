Studenten plastische opvoeding aan hogeschool VIVES Brugge exposeren

Helena Coopman, Kirsten Desmedt en Isolde Goddemaer geven in ‘Point of view’, zoals de expo heet, aan dat zij doorheen de drie jaar van hun opleiding een eigenzinnige kijk op de werkelijkheid hebben ontwikkeld. Kirsten Desmedt is de Brugse van het gezelschap. Zij maakt vrij fysiek en intuïtief werk rond het thema ‘transformatie’. Iedereen is welkom op de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 27 januari tussen 16 en 19 uur in de Xaverianenstraat 10.