Studente (19) na internering van man die haar probeerde te verkrachten: “Ik durf niet meer op kot”

Zerkegem/Brugge Petitie van Nathalie (31) voor dringende maatrege­len in de zorgsector al meer dan 3.000 keer onderte­kend: "Ook de politiek is intussen wakker”

Met haar petitie “Zorg voor zorgenden” wilde Nathalie Van Suyt (31) uit Zerkegem aan de alarmbel trekken, nadat ze zelf uit de zorgsector stapte. De petitie, die eigenlijk een oproep is voor betere werkomstandigheden in de zorg, werd intussen meer dan 3.000 keer ondertekend. “En ook de politiek is intussen wakker”, zegt Nathalie.

10 januari