Stroompanne treft deel van Brugs centrum, ook in rechtbank ging het licht uit

Brugge Transmi­grant die 250.000 euro won met kraslotje meldt zich. Maar er is nog één ding dat hij moet doen

Het verhaal van de transmigrant en het winnende lotje van 250.000 euro in Zeebrugge krijgt dan toch een happy end. Zijn lotje ligt vandaag... in een kluis van de politie in Brugge. De voorbije dagen werden zelfs drie mensen opgepakt in de waanzinnige zoektocht. “We waren bang dat zij de eigenlijke winnaar iets hadden aangedaan om zijn lotje te bemachtigen”, zegt de Brugse politie.

12 april