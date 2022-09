Streetartroute SeaBridges is nu compleet: maak fietstocht van 12 kilometer langs Brugse straatkunstwerken

Brugge/Oostende Boekhouder (43) die 93.000 euro verduister­de van Boudewijn Seapark, pas uit cel voor... oplichting : “Geld gebruikt voor zeer zware gokversla­ving”

93.000 euro in nauwelijks vier maanden tijd: zo veel zou de 43-jarige boekhouder van het Boudewijn Seapark in Brugge naar zijn eigen rekeningen hebben versluisd. Om zijn gokverslaving te financieren, zo blijkt. Volgens onze informatie is S.D. evenwel niet aan zijn proefstuk toe. Zo loopt er nog steeds een onderzoek naar de man wegens grootschalige oplichting. Als bedrijfsleider zou hij grote sommen geld opgehaald hebben via crowdfunding, om vervolgens in eigen zak te steken. In dat onderzoek werd hij in april voorwaardelijk vrijgelaten, nauwelijks een maand voor hij aan de slag ging bij het Brugs themapark.

