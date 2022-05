Streetartfestival The Bridges fleurt de zomer op, maar niet in Brugge-centrum: “We vervolledigen de route richting de zee”

BruggeNa het grote succes van het streetartfestival The Bridges in 2020 keert het concept deze zomer terug in Brugge. Niet het centrum, wél het noorden van de stad vormt het decor: van lege bedrijfsmuren tot de kop van de oude vismijnsite. “Sommige werken zullen drie keer zo groot zijn als tijdens de eerste editie”, belooft artiest en organisator Wietse.

De vier Brugse artiesten die tussen 20 en 30 juni hun werken op gevels maken zijn - naast organisator Wietse - Sammy Slabbinck, Mesca en Frieke Verlée. De twee andere geselecteerden zijn Simo uit Gent en Tuzq One uit Antwerpen. “Al na de succesvolle eerste editie keken we naar het noorden van Brugge om de route met streetart te vervolledigen richting de zee", zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “De gevelkunst in het centrum en de deelgemeenten kan je nog altijd bewonderen. Geen enkel werk is voorlopig van een gevel verdwenen. Vooral ook tijdens corona werd de route flink bewandeld en met de fiets afgelegd.”

Quote Dit brengt een apart soort toerisme op gang. Het is vaak een jong publiek dat overal in de wereld streetart gaat bezoeken Wietse

Daar komt straks zo'n tien kilometer bij met tekeningen in Lissewege, Zwankendamme, Dudzele en Zeebrugge. “In Zeebrugge gaat het onder meer om een muur bij Pittman Seafoods in de Noordzeestraat en op de kop van de oude vismijnsite. Er is een schoolmuur geselecteerd en verder ook gevels van particulieren", zegt Wietse. “Een ongelooflijk voordeel bij de muren tijdens deze editie is dat ze soms tot drie keer zo groot zijn. We kunnen zelfs een kunstwerk van 30 op 10 meter maken. Dat worden echte eyecatchers. En er zitten echt hele straffe ontwerpen tussen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Onder meer de Vismijnsite in Zeebrugge vormt een van de locaties. © Benny Proot

Brugge en streetart: die combinatie werd een paar jaar geleden nog in vraag gesteld. Maar de kunst in de stadskern en de eerste editie van The Bridges hebben aangetoond dat de stad daar wel degelijk klaar voor was. “Meer zelfs: het brengt een apart soort toerisme op gang", stelt Wietse vast. “Het is vaak een jong publiek dat overal in de wereld streetart gaat bezoeken.”

De stad legt 35.000 euro opzij voor ‘Sea’Bridges, zoals deze tweede editie officieel heet. “De zoektocht naar gevels via sociale media toonde het enthousiasme van de Bruggelingen voor het project”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Route uitstippelen

“Uit meer dan veertig inzendingen kozen we zeven gevels. De haven en onze polderdorpen komen zo in de kijker te staan. De werken zullen één geheel vormen en een kant van onze stad belichten die anders dan anders is.” Eind juni, binnen 35 dagen al, kan je de route uitstippelen tussen Dudzele en Zeebrugge. Alle info is terug te vinden op thebridges.be.