Strandcabines in Zeebrugge mogen weer staan vanaf 29 mei

Maand na verwoesten­de brand wordt lichaam aangetrof­fen in pand dat diende als cannabis­plan­ta­ge in Brugs stadscen­trum

20 mei In een uitgebrande woning in het centrum van Brugge hebben de hulpdiensten een maand na een verwoestende brand een lichaam gevonden. Opvallend: in het pand werd destijds per toeval een cannabisplantage ontdekt nadat er brand uitbrak in de woning. “Het lichaam moet nog geïdentificeerd worden. Onderzoek moet uitwijzen of er een link is met de plantage die er werd ontdekt”, zegt het Brugs parket.