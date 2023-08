Honderden Bruggelin­gen reageren op onze rondvraag over nieuw bussenplan: “Ik ben 14 jaar en riskeer een uur op mijn bus te moeten wachten”

U reageerde massaal op de rondvraag van HLN.be over het nieuwe bussenplan in Brugge. Honderden reacties stroomden binnen: sommigen zijn expliciet voorstander, maar veelal ontvingen we opmerkingen én problemen die ervaren worden. Wij bundelden de grootste ergernissen voor u.