Vlaanderen geeft groen licht voor nieuwe Steenbrug­ge­brug... of gooien tegenstan­ders alsnog roet in het eten?

De Vlaamse overheid heeft de vergunning verleend voor de nieuwe Steenbruggebrug. De nieuwe beweegbare fiets- en voetgangersbrug én de hoge wegbrug mogen dus gebouwd worden. “De schop kan in de grond”, zegt Vlaams parlementslid Maaike De Vreese. Of is dat te vroeg gejuicht?