Stralend zonnig weer in Brugge vandaag

Deze zeldzame Noordzee­vis proef je komende dagen exclusief bij ‘t Werftje: “Maar één keer om de zoveel jaar wordt deze vis gevangen”

Fan van vis en op zoek naar iets exclusiefs? Dan ga je best eens langs bij ‘t Werftje in Zeebrugge. In de bekende horecazaak staat zaagbaars uit de Noordzee op de menukaart. Uniek, want het aanbod is zéér beperkt. “Het zal inderdaad voor de rappe zijn”, zegt zaakvoerder Eli Vandersnickt.