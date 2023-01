Stoïcijns ballenmeisje (16) even beroemd na beslissend doelpunt van Cercle: “Ze hadden me gevraagd om niet te juichen ..."

Geen voorkeur

Dat ballenmeisje blijkt een 16-jarige voetballiefhebster uit Wetteren te zijn. “Ik had helemaal niet verwacht dat er zo’n apart fragment over zou gemaakt worden”, vertelt ze. “Ook de vele reacties had ik helemaal niet zien aankomen.” Dat die reacties niet altijd even fraai zijn - een lach is nooit veraf - is voor een meisje van die leeftijd niet makkelijk. “Terwijl mijn reactie eigenlijk simpel te verklaren is", zegt Zenna, die sporadisch eens richting Jan Breydel trekt als ballenmeisje, samen met een vriendin. “Maar het is wel de eerste keer dat de spelers zo vlak voor mijn neus komen staan en vieren", aldus de tiener. “Dat ik niet juich of meedans? Logisch, want voor de wedstrijd droegen ze ons op om niet te juichen als één van beide ploegen zou scoren. Het heeft dus absoluut niks te maken met mijn eigen voorkeur van voetbalploeg. En nee, ik ben dus ook niet voor Club Brugge, zoals ik al las”, besluit het meisje met een kwinkslag.