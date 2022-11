‘Stinkende’ Kerkebeek wordt na halve eeuw weer opengelegd: “Maatregel om wateroverlast in deze wijken tegen te gaan”

Brugge/Damme/Oostkamp Atypische dief blijft maar feiten plegen: "Hij is ziek en moet vrijgespro­ken worden”

Een 55-jarige Bruggeling staat opnieuw terecht voor een hele reeks diefstallen in Brugge, Damme en Oostkamp. D.R. is een atypische dief, die volgens z’n advocaat ziek is en moet vrijgesproken worden. Het parket is een andere mening toegedaan en vroeg de rechter ook om de voorwaarden van de vijftiger uit een eerder vonnis in te trekken.

