Stevige buien met fors onweer in Brugge vandaag

“Pluk wat blaadjes van de boom en pimp er rijkelijk je salade mee”: op ontdekking door ‘eetbaar Brugge’ met herboriste Sofie (44)

Nooit gedacht dat het wilde groen tussen de Brugse kasseien ook lekker kan zijn. Met herboriste Sofie Darwich (44) trekken we door de Brugse binnenstad, die plots voor onze ogen in een pluktuin verandert. “Deze plant, die je overal vindt, is een echte mineralen- en vitaminebom", vertelt Sofie. “Maar onthoud wel één gouden regel.”