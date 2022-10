Steun onze vissers en smul bij Brugse chefs die noordzeevis op het menu zetten

Brugge Kinderboer­de­rij De Zeven Torentjes bestaat 50 jaar en dat laat stad Brugge niet zomaar passeren: “Wellicht kwam élke Bruggeling hier voorbije halve eeuw langs”

Kinderboerderij de Zeven Torentjes bestaat 50 jaar en de stad Brugge laat dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Tijdens het grote Jubileumfeest op 23 oktober kunnen jong en oud meevieren tijdens tal van activiteiten. “De kinderboerderij wekt heel wat nostalgie op bij iedereen die er ooit is geweest”, beseft schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). Ook Johan Dombrecht (68), die er 25 jaar lang boer was, ziet dat de Kinderboerderij een succes was, is en blijft.

5 oktober