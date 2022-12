Sterrenchef Geert Van Hecke in eigen Karmeliet gehuldigd voor 40 jaar in het vak

Het is precies veertig jaar geleden dat De Karmeliet geopend werd. In 1983 begonnen Geert en Mireille met hun restaurant op de hoek van de Carmersstraat en de Jeruzalemstraat. Twee jaar later al volgde een eerste Michelinster. In 1989 volgde een tweede ster en verhuisde het restaurant naar de Langestraat. In 1996 kregen ze een derde Michelinster die ze behielden tot de sluiting van De Karmeliet in 2016. Geert Van Hecke bleef ook na het sluiten van zijn zaak koken in Bistro Refter en Zet’joe. Dit laatste restaurant heeft intussen ook al een Michelinster.