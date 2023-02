Sterke groei voor autodelen in Brugge: 1.300 Bruggelingen maakt er gebruik van

Dat is 50 procent meer dan in 2021, toen waren dat er nog maar 850. Ook het aantal deelwagens breidde in een jaar tijd uit met bijna 50 procent, van 53 naar 78. “Ook in 2023 zullen we het aanbod uitbreiden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Tegen 2025 mikken we op 125 deelwagens in Brugge. Bruggelingen krijgen ook de mogelijkheid om zelf suggesties te doen over waar er deelwagens bij mogen komen.”