Stelling aan de Dijver blijft tot bouwverlof staan

Lydia Peeters (Open Vld) bezoekt haven van Zeebrugge: “Het is belangrijk dat Vlaanderen hier blijft investeren”

Zondag bracht Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open Vld) een bezoek aan de haven in Zeebrugge waar ze verwelkomd werd door Tom Hautekiet van Port of Antwerp-Bruges en schepen Mercedes van Volcem (Open Vld). “Zeebrugge is een belangrijke haven, onder andere voor containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas”, benadrukte de liberale politica.