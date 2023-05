“Stel het nieuwe bussenplan uit en stuur bij”: voormalig hoofd mobiliteit van de stad bijzonder kritisch voor nieuw plan

NET OPEN. Sandra en Yves ruilen goed draaiende brasserie in Lebbeke voor pastares­tau­rant in Zeebrugge: “Hier vinden we rust én uitdaging”

In de steeds aantrekkelijker Vismijnstraat in Zeebrugge zijn Sandra Verbelen (52) en Yves Buyens (53) met De Pastacorner gestart. Ze runden voordien 22 jaar lang de gekende brasserie Den Bierboom in het Oost-Vlaamse Lebbeke. “Nooit gedacht dat we nog iets in de horeca zouden beginnen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan."