Steenstraat vanaf 1 september elke weekdag tussen 13 en 18 uur autovrij: “Goed om op die tijdstippen minder verkeer in binnenstad te hebben”

De unanieme beslissing binnen het schepencollege is geen verrassing nadat de voorbije dagen bevestigd werd dat het stadsbestuur geen klachten ontvangen had sinds de start van het proefproject. Dirk De fauw: “Dit maakt het ons ook eenvoudig in de communicatie naar de autobestuurders want voortaan is de Steenstraat 7 dagen op 7 autovrij tussen 13 en 18 uur. We zullen dit nu ook aan de gps-operatoren doorgeven dat ze dit moeten opnemen in hun database. In de toekomst wil het stadsbestuur nog bekijken of er in Katelijnestraat een gelijkaardige maatregel kan getroffen worden. De dienst mobiliteit is dit dossier aan het voorbereiden. “In de heraanleg werd onmiddellijk alle signalisatie voorzien om de Katelijnestraat vanaf het kruispunt met het Ankerplein gemakkelijk te kunnen afsluiten. Alleen is nog niet bepaald op welk tijdstip we dat zullen doen. De werken zullen er nog tot de paasvakantie 2023 duren dus we hebben nog tijd om deze situatie te bestuderen. ”