Steeds minder West-Vlaamse eerstejaarsstudenten kiezen voor probeerabonnement van De Lijn

Op twee jaar tijd daalde het aantal West-Vlaamse scholieren dat gratis De Lijn uitprobeert in hun eerste jaar met 22 procent. “Als we willen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen, dan moeten we jongeren van jongsaf leren de bus of tram te nemen”, reageert Vlaams parlementslid Annick Lambrech (Vooruit). “De Lijn, de West-Vlaamse steden en gemeenten en de scholen moeten de koppen bij elkaar steken om de probeerabonnementen bekend te maken en het nemen van de bus of tram te promoten.”