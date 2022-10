“Steeds meer leerlingen komen met chips of zelfs zonder boterhamdoos naar school”: dus stappen Brugse scholen massaal in project om die kinderen te helpen

Brugge“Het is confronterend om te zien hoe sommige kinderen, ook van gezinnen waarvan we het niet hadden verwacht, zonder fruit of boterhammen op school aankomen.” Directeur Hilde Clemmens van basisschool Ter Poorten in Lissewege stapt daarom nu als één van de eersten met haar school in in het project ‘Brooddoosnodig’ dat eerder in Gent al succesvol was. Gezinnen die het moeilijk krijgen, worden daarbij geholpen.