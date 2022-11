Steeds meer Brugse hotels bieden nachtopvang aan voor mensen die geen slaapplaats hebben: “Niemand moet hier op straat slapen”

Vorig jaar al konden dak- en thuislozen terecht in onder meer hotel 't Putje en 't Koffieboontje. Nu bieden ook jeugdverblijven Snuffel en Charlie Rockets extra ruimte aan om mensen op te vangen. “We bieden onze doelgroep de vertrouwde formule ‘bed, bad, brood en begeleiding’ aan in een aangename omgeving", zegt Thibault Jonckheere van Welzijnsvereniging ‘t Sas. “Zo hoeven mensen in Brugge niet op straat te overnachten en kunnen ze ’s ochtends met een gevulde maag vertrekken. De medewerkers van de nachtopvang staan ook in voor de opvolging van bezoekers, zodat ze op termijn een duurzame oplossing vinden voor hun huisvestingsprobleem.”

Net als vorige winterperiode wordt er niet meer gewerkt met ‘stopnachten’. Een bed reserveren kan op het gratis nummer 0800/200.09, telkens van 11 tot 16 uur. Ook mensen zonder papieren zijn welkom in de winteropvang. De Cluster Outreach past de werkuren aan zodat zoveel mogelijk mensen de weg naar de nachtopvang vinden als ze een bed nodig hebben. “We hebben de voorbije jaren gemerkt dat er soms een tekort is aan bedden en dat mensen toch nog op straat belanden. Maar dat willen we niet. Daarom vonden we in een aantal hotels en hostels partners om bedden beschikbaar te houden”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit).

Ook overdag welkom

Bij een acuut tekort aan bedden tijdens koude nachten, kan er in de betrokken hotels een kamer gereserveerd worden. “Daarmee realiseren we een belangrijke doelstelling uit het lokaal sociaal beleidsplan van de stad Brugge: niemand moet tegen zijn wil op straat slapen”, zegt Annys. “Bovendien passen we in de opvang onze openingsuren aan, waardoor thuislozen zoveel mogelijk tijd binnen doorbrengen. Dat gebeurt in de Havenstraat, in het Inloophuis en in de Globale Ontmoeting in Van Volden. We bieden overal een warme plek om even op adem te komen, of hun verhaal te doen.”